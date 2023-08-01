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正規店仕入れの Spick 新品 and ブラック ボタンフロントティアードドレス Span ロングワンピース

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Spick and Span 難波店で購入しました
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ボタンフロントティアードドレスになります。
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価格　19800円(税込)
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素材　本体:ラミー55%、綿45%
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商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドスピックアンドスパン
商品の状態新品、未使用

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Spick and Span 難波店で購入しましたボタンフロントティアードドレスになります。気に入って購入しましたが、なかなか出番がなく新品 未使用(タグ付き)です。クローゼット整理のためお探しの方にお譲りいたします。カラー　ブラック価格　19800円(税込)素材　本体:ラミー55%、綿45%自宅保管をご理解いただける方、ぜひよろしくお願いいたします^ ^コンパクトに畳んで発送いたします。draweryorimachattsonoit japanmy clozettenalaスタニングルアーハンターHUNTERUNIQLOマチャットmachattアモッサカーディガンヨリyoriイエナユナイテッドアローズ ジャーナルスタンダードザラ zaraイエナドゥロワーロンハーマントゥモローランドyokochanセリーヌcelineebure acneロク6エンフォルドドゥーズィエムクラス エストネーション

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドスピックアンドスパン
商品の状態新品、未使用

正規店仕入れの Spick 新品 and ブラック ボタンフロントティアードドレス Span ロングワンピース

55分钟前

正規店仕入れの Spick 新品 and ブラック ボタンフロントティアードドレス Span ロングワンピース

¥13,500 ¥11,475

(税込) 送料込み
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e304bc5bbc

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