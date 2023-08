正規店仕入れの Spick 新品 and ブラック ボタンフロントティアードドレス Span ロングワンピース

Spick and Span 難波店で購入しました

ボタンフロントティアードドレスになります。

気に入って購入しましたが、なかなか出番がなく新品 未使用(タグ付き)です。

クローゼット整理のためお探しの方にお譲りいたします。

カラー ブラック

価格 19800円(税込)

素材 本体:ラミー55%、綿45%

自宅保管をご理解いただける方、ぜひよろしくお願いいたします^ ^

コンパクトに畳んで発送いたします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スピックアンドスパン 商品の状態 新品、未使用

Spick and Span 難波店で購入しましたボタンフロントティアードドレスになります。気に入って購入しましたが、なかなか出番がなく新品 未使用(タグ付き)です。クローゼット整理のためお探しの方にお譲りいたします。カラー ブラック価格 19800円(税込)素材 本体:ラミー55%、綿45%自宅保管をご理解いただける方、ぜひよろしくお願いいたします^ ^コンパクトに畳んで発送いたします。

