【レビューを書けば送料当店負担】 高海千歌 Blu-rayジャケットVer. (限定版) 1/7スケールフィギュア その他

閲覧ありがとうございます。

世田谷ベース フィギュア2体セット



With Fans! ラブライブ! サンシャイン!!

高海千歌 Blu-rayジャケットVer. (限定版) 1/7スケール 塗装済み完成品フィギュア

+限定版付属CD

の2点の出品になります。

開封して一時期日光に当たらない暗所にて飾っておりました。

目立った傷等はなく美品だと思います。

素人目での確認のため細かなスレ等あるかもしれません。ご了承の上ご購入ください。

以下検索用

ラブライブサンシャイン

Aqours

高海千歌

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

