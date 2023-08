売り尽くし‼️梅雨入りしましたね!

本日更に値下げしました。

今からの季節に最適だと思います。

すべての商品が早い者勝ちとなります。

39800円→値下げ。

年代物美品ヴィンテージ商品☆

40年~50年代 中期ハートタグ

ハート形刻印のオリジナルボタンです。

こちらの商品はヴィンテージですが、自分の知識では、復刻版かオリジナルか判断出来ませんでした。

どちらにしても、サイズが合えばお買い得商品だと思います。

こちらの商品は、40s 50s ★ Carhartt カーハート インディゴ デニム オーバーオール ビンテージ 古着 ハートタグ商品で、40〜50年代のカーハートのデニムオーバーオールです。

ただでさえ見る数の少ないカーハートメイドのデニムプロダクツ、雰囲気満点のデニムオーバーオールです。

ブランドはカーハート、近年認知度も高く、老舗のワークウェアメーカーとして有名です

裾は若干ダメージが有るももの、全く支障無く履くことが出来ます。

年代物にしては、とても状態が良いです!

色合いも、綺麗でとても格好いいです。

自宅保管ですが、定期的に防虫剤、防湿剤は交換しています。

あくまでも中古品、ヴィンテージなので返金、返品等には応じかねますので、商品を良く確認してからご購入下さい。

質問等が有れば気軽にご連絡下さい。

最後にお互いに最後まで気持ちの良い取引を行いたいです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

