JIEDA ジエダ OPAL OPEN COLLAR SHIRT LS 長袖 ベルベット オパール オープンカラー シャツ Jie-21S-SH09です。

シーズン:2021SS

定価:35200円

素材:Rayon 100%

土台:Polyester 100%

生産国:MADE IN JAPAN

サイズ:2 着丈69、身幅62.5、肩幅51、袖丈60.5cm程度

(平置き直線での採寸です。計り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)

オリジナルベルベットオパール素材を使用した長袖オープンカラーシャツになります。

透け感が特徴的な素材で、JieDaらしい遊び心に溢れたペイズリー柄のワイドシャツです。

インナーの色を反映させるので、黒をあわせてルードな印象に、さらに柄物をあわせて派手に、と色々と遊べます。

シャツ全体に散りばめられたペイズリー柄が、色気のある男性像を演出してくれます。

シルエットもとても綺麗です。

とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。

状態は美ユーズド品で綺麗です。

特に目立つようなキズ、汚れ等ありません。

当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。

トラブルを避けるため、 神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。

・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントをお願い致します。

・当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。

・お値下げ不可の商品への回答は致しませんので予めご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジエダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

