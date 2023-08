憧れ Blockprints rin様専用:SZ ペイズリー スカート ペンシル ロングスカート

エスゼット ブロックプリンツ

SZ Blockprints Canvas Paisley Print Pencil Skirt

人気のアイラインスカートです。大胆なペイズリー柄ですが、落ち着いた品のある印象で、コーディネートの主役になり、綺麗目からカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。Tシャツやシンプルなニット、様々なトップスにあわせやすいスカートになります。

ロンハーマンにて、タイトめなデザインのため、Sサイズの方が足さばきがいいとのことでこちらのサイズを購入しました。

とても素敵なスカートなのですが、着用機会がないため出品いたします。

新品未使用となります。

カラー···ブルー

柄・デザイン···花柄

シルエット···タイト

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

ブランドサイズS

以下のブランドお好きな方にも。

A.P.C アーペーセー

tomorrowland トゥモローランド

journal standard ジャーナルスタンダード

mother マザー

yanuk ヤヌーク

macphee マカフィー

IENA イエナ

elendeek エレンディーク

clane クラネ

etre tokyo エトレトウキョウ

elin エリン

casa fline カーサフライン

mila owen ミラオーウェン

margaret howell マーガレットハウエル

Ron Herman RonHerman ロンハーマン

Tomorrowlandトゥモローランド

DRAWER ドゥロワー

L’Appartement アパルトモン

deuxiemeclasse ドゥーズィエムクラス

SHIPS シップス

ebure エブール

ZARA ザラ

ESTNATION エストネーション

インスタ人気

IENA イエナ

theory セオリー

CHANEL シャネル

PRADA プラダ

FENDI フェンディ

CELINE セリーヌ

Loewe ロエベ

Maxmara マックスマーラ

HERMES エルメス

ENFOLD エンフォルド

AURALEE オーラリー

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

BARNEYS NEW YORK バーニーズニューヨーク

Mame マメ

マルタンマルジェラ

メゾンマルジェラ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロンハーマン 商品の状態 新品、未使用

