■概要

■状態

完成車からバラした全くの未使用品です。

■商品

・DT Swissの山岳向け最軽量ディスクブレーキ用ホイールセットです。(前後セット)

・ディスクブレーキ用

・リムハイト:24mm

・セット重量:1266g(カタログ値)

・チューブレスレディ

詳細はメーカーHPをご覧ください。

https://www.dtswiss.com/ja/wheels/wheels-road/performance/prc-1100-dicut-mon-chasseral

■その他

・写真のチューブとタイヤもお付けします。

前輪:Schwalbe Pro One TT Evo 25mm

後輪:Schwalbe Pro One TT 28mm

・ホイールバッグや保証書などはございません。

