断捨離の為出品致しました。

数年前に銀座のアクアスキュータム店舗にて購入しました。

一回試着しました。使用感は感じられません。

ロロピアーナ ダブルネームになります。

目立った汚れ、破れ、襟のよれはありませんので美品かと思います。

カシミア100%になります。触り心地はなめらかです◎

こちらは新品ではありません。中古にご理解ある方のみでお願いいたします。

採寸は前を閉じた状態で平置きになります。外力を加えず正確に計測するようにしています。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。

梱包時に畳シワがつく場合がございます。その際はご容赦くださいませm(._.)m

【表記サイズ】

8

【採寸値】

肩幅38

身幅47

袖丈58

着丈104

(cm)

【カラー】

ブラック

【付属品】

特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アクアスキュータム 商品の状態 未使用に近い

