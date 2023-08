今年も話題の 魔皇后イルミナ 2種 アナザー ＋ 通常 流星1弾 018 神羅万象チョコ その他

■■取引について■■

値下げ交渉は受け付けておりません。

バラ売りはしません。

○○様専用出品は作りません。

複数の出品物をまとめ買いしても値引きしません。

それをするには専用出品を作る必要が出るからです。

購入前コメント不要なので、欲しい場合はそのまま即購入して下さい。

プロフも一読不要です。(プロフ未記入です。)

■■商品説明■■

神羅万象チョコ

魔皇后イルミナ 流星1弾 018

アナザー版と通常版のセットです。

未開封です。

アナザー版は袋表面にウエハースのカスの付着による

点々とした跡が数個あります。

(古いウエハースカードでは時々あります。)

3枚目の写真は一番大きい跡です。それ以外は写りませんでした。

■■発送について■■

こちらの商品は高額なのでゆうゆうメルカリ便のゆうパックで発送します。

ゆうパックは平日は週に2回ほどの発送作業としているので

数日お待ちいただく場合があります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

