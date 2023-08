【人気商品！】 フォーマル ブラック オフィスカジュアル メンズ コート モード モノトーン その他

■【良品】ブラックフォーマルコート■

メンズのしっかりした造りのフォーマルコート。

フォーマル ブラック オフィスカジュアル メンズ コート モード モノトーン

首元にベルトがありしっかり防寒できます。

きれいめシンプルなデザインなのでスーツの上に羽織っても、モードやモノトーンコーデにも。

特にフォーマル、オフィスカジュアルにおすすめ。

【カラー】

ブラック/黒

【サイズ】

肩幅52㎝

袖丈60㎝

着丈77㎝

使用感が少ない良品です★

自宅保管のUSED品ですので、神経質な方はお控えください。

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

撮影時の光の加減により、実物と異なる場合がございます。

お写真をよくご確認の上、USED品にご理解ある方のみご検討下さい★

他のお洋服も出品しています! #なぁーちゃんのお洋服一覧はこちらから

ブラック フォーマル コート オフィスカジュアル メンズ ヴィンテージ スーツ 黒 モード モノトーン きれいめ 清潔感 イケオジ ジャストワン Per-Pcs DEVIN お呼ばれ セレモニー

ay500-18

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■【良品】ブラックフォーマルコート■メンズのしっかりした造りのフォーマルコート。首元にベルトがありしっかり防寒できます。きれいめシンプルなデザインなのでスーツの上に羽織っても、モードやモノトーンコーデにも。特にフォーマル、オフィスカジュアルにおすすめ。【カラー】ブラック/黒【サイズ】肩幅52㎝袖丈60㎝着丈77㎝使用感が少ない良品です★自宅保管のUSED品ですので、神経質な方はお控えください。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。撮影時の光の加減により、実物と異なる場合がございます。お写真をよくご確認の上、USED品にご理解ある方のみご検討下さい★他のお洋服も出品しています! #なぁーちゃんのお洋服一覧はこちらからブラック フォーマル コート オフィスカジュアル メンズ ヴィンテージ スーツ 黒 モード モノトーン きれいめ 清潔感 イケオジ ジャストワン Per-Pcs DEVIN お呼ばれ セレモニーay500-18

