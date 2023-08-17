驚きの値段で TROVE 岡部文彦 BIG POCKET SHORTS サイズ3 ショートパンツ

TROVE × 岡部文彦 BIG POCKET SHORTS サイズ3
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ポリエステル100%素材です
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中目黒のジェネラルストアで購入しました
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サイズは3
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ウエスト平置きで43cm
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状態は数回キャンプ等で穿きましたが、目立った
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キズやダメージは無いので、良いかと思います
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状況を見ながら価格は変えようと考えていますので、
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値下げコメント頂いても返信しない事
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予めご了承ください
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|トローヴ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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LEON掲載定価4万1piu1uguale3 NEW WAVE ショートパンツⅣ
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TROVE × 岡部文彦 BIG POCKET SHORTS サイズ3ポリエステル100%素材です中目黒のジェネラルストアで購入しましたお色はオールブラックサイズは3ウエスト平置きで43cm状態は数回キャンプ等で穿きましたが、目立ったキズやダメージは無いので、良いかと思います状況を見ながら価格は変えようと考えていますので、値下げコメント頂いても返信しない事予めご了承ください
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|ブランド
|トローヴ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし