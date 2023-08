新品未使用 タグ付 正規品

様々なシーズンでお使いいただけます。ぜひご検討くださいませ。

○ 流行のクラシックなカラーとロゴでタイムレスな90年代風スタイルを演出。

○モックネックの快適なプルオーバーシャツ

○ 着心地とスニーカーとの相性を追求したスウェットパンツ

【ブランド名】

NIKE ナイキ

「Nike Trend Capusule」コレクション

【商品名】

NIKE AS M NSW NIKE

上)

TREND OVERSHIRT HEATHER

ナイキトレンドオーバーシャツ

下)

SNEAKER PA OFF NOIR/SAIL/TEAM ORANGE

ナイキトレンドスニーカーパンツ

【サイズ】

XLサイズ

サイズ感は、10枚目をご参考にしてください。

❣️L.XL.XXLサイズも出品中

ご希望の方は、コメント宜しくお願い致します。

【状態】

新品未使用・タグ付き

【定価】

26,950円(税込)

上12,650円

下14,300円

【商品概要】

着心地のよいモックネックの襟を配したプルオーバー。厚手のフレンチテリー素材が上質な肌触りを実現。ドロップショルダー気味で標準的なフィット感の、重ね着しやすいカジュアルテイスト。サテン刺繍のFuturaロゴを前面中央に配した、時代を超えて愛されるスタイル。

○一年中快適。

・厚手のフレンチテリー素材

・ビンテージ感のあるデザイン

・着慣れたスウェットのように快適な着用感。

ブラウン ブラック 黒 オレンジ

袖丈長袖

【素材】本体素材:綿100%

パーカー /トレーナー / ジェンダーニュートラル / スウェット / 春服 / オーバーサイズ / ビックシルエット / ワイドシルエット / ユニセックス / 韓国風 / カップル / ペアルック / お揃い / 厚手 / ヘビーウェイト / 男女兼用 / ジェンダーレス

ビッグロゴ アノラック SWOOSH スウェット ジョガー スポーツウェア フレンチテリー ダブル スウッシュ ビッグスウッシュ ビッグ スウッシュ フルジップ ジョガーパンツ ランニング スウェットパンツ トラックパンツ トレーニングウェア フロント ビッグロゴ ビッグサイズ ゆるダボ ストリート

レア 希少 貴重

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

