*ブランド名 Rene ルネ

*カラー ダークネイビー

*素材 麻

*サイズ 36 (Sサイズ相当)

身幅 約44cm

総丈 約99.5cm

※平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

*生産国 日本製

*付属品 白襟

*アイテム

ワンピース ロング ロング丈 膝丈 ひざ丈

ノースリーブ 襟付き 襟取り外し可能

ネイビー ダークネイビー 白 ホワイト

麻 リネン 裏地付き Aライン フレア

*状態

襟の内側がごく僅か黄色くなっている感じもします。

検品時に気がついた程で気にならない程度です。

全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけるお品物です。

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

他にもレディースアパレル商品多数出品しております。

⇨⇨⇨ #AAAroom

是非ご覧ください⸝⸝⸝˘◡˘♡

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

*まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

*素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

*タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

*発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。

*送料によっては、らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便は予告なく変更になることがあります。匿名配送には変わりありませんのでご理解ください。

*出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

*ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

*ブランド名 Rene ルネ*カラー ダークネイビー*素材 麻*サイズ 36 (Sサイズ相当) 身幅 約44cm 総丈 約99.5cm※平置き実寸 素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。*生産国 日本製*付属品 白襟*アイテムワンピース ロング ロング丈 膝丈 ひざ丈ノースリーブ 襟付き 襟取り外し可能ネイビー ダークネイビー 白 ホワイト麻 リネン 裏地付き Aライン フレア*状態襟の内側がごく僅か黄色くなっている感じもします。検品時に気がついた程で気にならない程度です。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけるお品物です。✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼他にもレディースアパレル商品多数出品しております。⇨⇨⇨ #AAAroom是非ご覧ください⸝⸝⸝˘◡˘♡✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼*まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。*素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。*タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。*発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。*送料によっては、らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便は予告なく変更になることがあります。匿名配送には変わりありませんのでご理解ください。*出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。*ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

