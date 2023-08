素晴らしい品質 HI エア　ジョーダン１　RETORO OG 28.0 スニーカー

NIKE エアジョーダン1 レトロ ハイ OG 28.0

White/black/volt

SNKERS購入品

一度、室内(ジム)で2時間ほど履いております。

それ以降は履いておりません。

1 気になる箇所としては履き口のウレタン部分が購入時より黄ばんでおります。

2ミッドソール部分 ジムでのトレーニング中に汚してしまった可能性あり少し汚れています。

他の部分は綺麗な状態かと思います。

写真にてご確認ください。

付属品はBOX 付属品のシューレース、黒タグありです。

履く機会無さそうなのでどなたかに履いていただければと思い出品しました。

中古品になりますのでその上ご判断願います。

宜しくお願い致します。

※動きがないようでしたら他リユースサイトでの出品も検討していますのでその際は出品削除するかもしれません。※

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

