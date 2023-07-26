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素晴らしい品質 HI エア　ジョーダン１　RETORO OG 28.0 スニーカー

商品の説明

NIKE エアジョーダン1 レトロ　ハイ　OG 28.0
新品 リーボック エンジニアードガーメンツ コラボ スニーカー 29㎝
White/black/volt
Nike SB Dunk Low Fly Streetwear 　ナイキダンク

NIKE　JORDAN1
SNKERS購入品
エアジョーダン1 ヘリテージ 29センチ 新品未使用品
一度、室内（ジム）で２時間ほど履いております。
早い者勝ち！ニューバランスML2002RB BLACK
それ以降は履いておりません。
NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HI OG G8RD 3350

NIKE ダンクハイ　ブルー　28センチ　未試着
1 気になる箇所としては履き口のウレタン部分が購入時より黄ばんでおります。
にゅ～ずcom『Brandalised』via SANGACIO 26.5cm

NIKE 85年
２ミッドソール部分　ジムでのトレーニング中に汚してしまった可能性あり少し汚れています。
バンズ スケート エラ シュプリーム モノグラム S ロゴ ブラック
他の部分は綺麗な状態かと思います。
ナイキ エアマックス720818 メタリックシルバー

ナイキ エアマックス90 ゴアテックスGTX
写真にてご確認ください。
NIKE ナイキ エア モア アップテンポ ’96 【SP】　28.5

Nike Air ForceⅠ Low Gore-Tex
付属品はBOX 付属品のシューレース、黒タグありです。
[極美品] nike air jordan 1 hi OG 28.5
履く機会無さそうなのでどなたかに履いていただければと思い出品しました。
Nike SB Dunk High ✖︎Run The Jewels 26.5㎝

にゅ～ずcom『BRANDALISED』27.5cm
中古品になりますのでその上ご判断願います。
OAO AUTH (Black)27.5cm スニーカー ブラック
宜しくお願い致します。
Nike/ west coast

NIKE AIR JORDAN 1 MID SE ASW ALL STAR
※動きがないようでしたら他リユースサイトでの出品も検討していますのでその際は出品削除するかもしれません。※

NIKE AIR MAX PLUS 3 25.5cm

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドナイキ
商品の状態やや傷や汚れあり

NIKE SB DUNK LOW PRO / FOG

ズームフリーク2 未使用品

【タグ・箱付き】New Balance M950B2N DEADSTOCK

アママニエール　エアジョーダン4 26cm

新品 Nike Killshot 2 キルショッ2 グリーン 27.0cm

BALENCIAGA track trainer トラック

NIKE DUNK HI RETRO 10.5

On　オン　クラウドモンスター　新品未使用品　スニーカー　ブラック　９

コンフィクッシュ OG OLD SKOOL LX STATIC PRINT
NIKE エアジョーダン1 レトロ　ハイ　OG 28.0White/black/voltSNKERS購入品一度、室内（ジム）で２時間ほど履いております。それ以降は履いておりません。1 気になる箇所としては履き口のウレタン部分が購入時より黄ばんでおります。２ミッドソール部分　ジムでのトレーニング中に汚してしまった可能性あり少し汚れています。他の部分は綺麗な状態かと思います。写真にてご確認ください。付属品はBOX 付属品のシューレース、黒タグありです。履く機会無さそうなのでどなたかに履いていただければと思い出品しました。中古品になりますのでその上ご判断願います。宜しくお願い致します。※動きがないようでしたら他リユースサイトでの出品も検討していますのでその際は出品削除するかもしれません。※

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドナイキ
商品の状態やや傷や汚れあり

素晴らしい品質 HI エア　ジョーダン１　RETORO OG 28.0 スニーカー

51分钟前

素晴らしい品質 HI エア　ジョーダン１　RETORO OG 28.0 スニーカー

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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10
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2d93a57daae6

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コメント (10)

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