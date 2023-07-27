【国内即発送】 SALVATORE FERRAGAMO サルヴァトーレフェラガモ　ワンショルダー ショルダーバッグ

フォロー割してます！

【未使用に近い】ATAO ❤️ブーブー❤️ ブラック ✳️お箱無

サルヴァトーレフェラガモのワンショルダーバッグです♪

【美品】Louis Vuitton ルイヴィトン ショルダーバッグ ナイル



folnua ショルダーバッグFOLNUA フォルニュア ドライバッグ

○カラー ホワイト

《格安》FENDI(フェンディ)2wayバッグ

○サイズ... 縦27.5×横14×高さ7

COACH コーチ ショルダーバッグ ウイロー 肩掛け ホワイト

ショルダー60センチ

【まとめ購入】トリーバーチ ショルダーバッグ



【極美品】シーバイクロエショルダーバッグ 2way レザー ピンクベージュ A4

◯シリアルナンバー AQ 217155

ぽてとさん専用



新品タグ付✨マークジェイコブス ヒップショット スナップショット 2way

○状態... ハンドル型崩れ、革汚れあります。

ディーゼル DIESEL ショルダーバッグ レザー 斜めがけ 保存袋 タグ付き

内側綺麗です。細かな傷使用感ありますがまだまだお使い頂けます。

【お値下げ】Chanel ツィード フラップバック ビジュー ダブルチェーン

○付属品...なし

美品LOEWEショルダーバック



PRADA プラダ ショルダーバッグ サコッシュ ポシェット 三角ロゴ 付属品無

○真贋鑑定済み商品

Johanna Gullichsen ヨハンナグリクセン ショルダーバッグ

古物市場にて買い付けたものになります。

アリーヌミニ モーヴシルベスト

真贋鑑定をしてますのでご安心くださいませ。

新品☆COACH花柄 ピンク レザー ショルダーバッグ

中古品になりますので多少の傷汚れがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。

CHANEL 22スモール34.5 × 37 × 8 cm



シャネル ショルダーバッグ サテン

その他ご購入前にプロフィール欄の閲覧をお願いいたします。またお写真の追加などお気軽にお問合せください♪

michiamo ショルダーバッグ



POLENE ショルダーバッグ ブラック

#moovintage で他の人気アイテムも出品中〜♪

アニヤハインドマーチ カーカーバレル バンドバッグ

是非ご覧ください(^^)

AYA 様 専用 グッチ ブルームス 2WAYショルダーバッグ、ハンドバッグ。



Marc Jacobs本革ショルダーバッグ

管理番号935042023

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フォロー割してます！サルヴァトーレフェラガモのワンショルダーバッグです♪○カラー ホワイト○サイズ... 縦27.5×横14×高さ7ショルダー60センチ◯シリアルナンバー AQ 217155○状態... ハンドル型崩れ、革汚れあります。内側綺麗です。細かな傷使用感ありますがまだまだお使い頂けます。○付属品...なし○真贋鑑定済み商品古物市場にて買い付けたものになります。真贋鑑定をしてますのでご安心くださいませ。中古品になりますので多少の傷汚れがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。その他ご購入前にプロフィール欄の閲覧をお願いいたします。またお写真の追加などお気軽にお問合せください♪#moovintage で他の人気アイテムも出品中〜♪是非ご覧ください(^^)管理番号935042023

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フェンディショルダー ズッキーノ希少デニム地◆ フェラガモ ヴァラ キルティング チェーン ショルダーバッグGONDOLA オーストリッチバッグ ショルダーバッグ Õ‐6521【RAR様】プラダ ショルダーバッグ ワンショルダー 三角ロゴ 斜め掛け 黒クリスチャンディオール 1303L SADDLE ロングウォレットソフト タビー ショルダーバッグ 黒 型番C4823コーチ coach ショルダーバッグルイヴィトン マルソー モノグラム ショルダーバッグ