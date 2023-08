【国内即発送】 新品未使用レディースAG エージー ダメージデニム デニム/ジーンズ

AGデニム [ダメージジーンズ]

ダメージデジタルプリントスキニーデニムです。

伸縮性が高くはき心地のいいAGの人気素材『ウルトラサテン ストレッチ』にプリントを施しています。

デニム生地を知り尽くしたAGならではの高い洞察力と技術を酷使して まるでデニムのような表裏に立体感あるプリント施しています。 表面はほつれや継ぎ当てをされたようなダメージプリントを施し、 裏面にはデニム裏面同様のプリントに仕上げています。 間近で見ても、まるで破れて繊維がほつれたような様子に見える、奥行きのある立体的なプリントです。 手触りの優しいこのソフトな風合いのハイテンション生地、デニムと見紛うすばらしい仕上がりの『DIGITAL LUXE DENIM』を一度体感下さい。前ファスナー開閉。 ポケット前後に左右に各ひとつ。 ダメージ加工、一部ステッチ、レザ-ラベル、閂金具、コインポケットはプリントです。

素材: (綿80%、レーヨン15%、ポリウレタン5%)

サイズ: 24インチ▪品番: AGLSN1288WBB

カラー: D21▪ウエスト:69

ヒップ:86▪股上前16

股上後30▪股下78.5

わたり23.5▪腿巾22▪裾巾11

裾までぴったりとしたスキニーですので、靴を選ばず一年中着回せる万能アイテムです。

肌触りがとてもサラサラしてます☺︎

柔らかく心地よい素材ですので履き心地も抜群です。

定価はタグ通り¥42,000+税です。

タグはそのままお送り致します。

ご質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい♩

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エージー 商品の状態 新品、未使用

AGデニム [ダメージジーンズ]ダメージデジタルプリントスキニーデニムです。 伸縮性が高くはき心地のいいAGの人気素材『ウルトラサテン ストレッチ』にプリントを施しています。 デニム生地を知り尽くしたAGならではの高い洞察力と技術を酷使して まるでデニムのような表裏に立体感あるプリント施しています。 表面はほつれや継ぎ当てをされたようなダメージプリントを施し、 裏面にはデニム裏面同様のプリントに仕上げています。 間近で見ても、まるで破れて繊維がほつれたような様子に見える、奥行きのある立体的なプリントです。 手触りの優しいこのソフトな風合いのハイテンション生地、デニムと見紛うすばらしい仕上がりの『DIGITAL LUXE DENIM』を一度体感下さい。前ファスナー開閉。 ポケット前後に左右に各ひとつ。 ダメージ加工、一部ステッチ、レザ-ラベル、閂金具、コインポケットはプリントです。素材: (綿80%、レーヨン15%、ポリウレタン5%)サイズ: 24インチ▪品番: AGLSN1288WBBカラー: D21▪ウエスト:69ヒップ:86▪股上前16股上後30▪股下78.5わたり23.5▪腿巾22▪裾巾11裾までぴったりとしたスキニーですので、靴を選ばず一年中着回せる万能アイテムです。肌触りがとてもサラサラしてます☺︎柔らかく心地よい素材ですので履き心地も抜群です。定価はタグ通り¥42,000+税です。タグはそのままお送り致します。ご質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい♩#スキニー#プリント#ジーンズ#denim#クラッシュデニム#美脚#海外#エージー#ダメージジーンズ#ZARA#G-STAR#フィリッププレイン#ジースターロウ#ギャレリー#インポート#セレクトショップ#ナルシス#ハイウエスト#スキニーパンツ#ワイドパンツ

