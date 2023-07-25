売れ筋介護用品も！ remilla レミーラ サルトジャケット ネイビーXL テーラードジャケット

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■カラー：ネイビー
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■発送方法：ゆうゆうメルカリ（畳んで梱包）
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新品、正規品 remilla レミーラ サルトジャケット ネイビーXL程良い腰と肉厚のコットンウールのサージ生地を使用。［素材）] 表地：50%ウール50%裏地：綿100%加工：ワンウオッシュ加工サイズXL：身巾59cm着丈74.5㎝■カラー：ネイビー■発送方法：ゆうゆうメルカリ（畳んで梱包）■ご質問などございましたら、お気軽にどうぞ。よろしくお願い致します。