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売れ筋介護用品も！ remilla レミーラ サルトジャケット ネイビーXL テーラードジャケット

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新品、正規品　remilla レミーラ サルトジャケット ネイビーXL
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程良い腰と肉厚のコットンウールのサージ生地を使用。
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加工：ワンウオッシュ加工
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サイズXL：身巾59cm着丈74.5㎝
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■カラー：ネイビー
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■発送方法：ゆうゆうメルカリ（畳んで梱包）
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■ご質問などございましたら、お気軽にどうぞ。よろしくお願い致します。

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商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態新品、未使用

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新品、正規品　remilla レミーラ サルトジャケット ネイビーXL程良い腰と肉厚のコットンウールのサージ生地を使用。［素材）] 表地：50%ウール50%裏地：綿100%加工：ワンウオッシュ加工サイズXL：身巾59cm着丈74.5㎝■カラー：ネイビー■発送方法：ゆうゆうメルカリ（畳んで梱包）■ご質問などございましたら、お気軽にどうぞ。よろしくお願い致します。

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商品のサイズXL(LL)
商品の状態新品、未使用

売れ筋介護用品も！ remilla レミーラ サルトジャケット ネイビーXL テーラードジャケット

55分钟前

売れ筋介護用品も！ remilla レミーラ サルトジャケット ネイビーXL テーラードジャケット

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トップシークレット remilla レミーラ サルトジャケット ネイビーXL

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soldout! ◇18秋冬 / R8-3407 [サルトジャケット]◇ REMILLA[レミーラ

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