neighborhoodの キャップ になります。

かなり 希少 です!!

1990年代後半のものになります。

タグ付き(折れなど傷みあります)

デッドストックのため、つばのハジにうっすら色ムラのようなものが見受けられました。

あとは気にならない程度の薄汚れがありますのでご了承ください。

頭にフィットしやすいフレックスフィット!

内側ゴムで FLEXFIT のロゴマークになっております。

サイズ表記はL~XL

何か見落としがありましたらご容赦ください。

発送は当方が1番安い形となります。

ビンテージ

vintage

old

90's

レア

スケーター

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

