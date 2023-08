初めまして

BTS Tiny TAN Butter Qposket フィギュア フルコンプ

ご覧いただきありがとうございます。

こちらは、「ドラゴンボール ゼノバース2 コレクターズエディションSMSP 海外 孫悟空 フィギュア 」です。

世界限定8100体

海外製ゼノバース2 コレクターズエディションです。

フィギュアのみでなく、コレクターズBOXはあまり流通せず貴重なものとなっております。

-------

内容:

コレクターズボックス

スチールブック

漫画雑誌

ゲームソフト

サウンドトラック

SMSPフィギュア

-------

画像の実物のものをご発送させていただきます。

2016-17年に発売された限定商品です。

フィギュアは、開封品となりますが、ブリスター付きです。

台座もあるので欠品もございません。

フィギュアのコンディションに特筆すべき不良はございませんが、画像をご参照くださいませ。

塗装や仕上がりなど全体を通して綺麗な個体となるかと存じます。

フィギュアのカラーは格好良いレモンイエローの髪色に

全体的にくすんだオレンジ色です。

限定カラーの格好良い仕上がりとなっております。

是非、限定品のセットをいかがでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます^ ^

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

