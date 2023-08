【ネット限定】 BETA アークテリクス JACKET Lサイズ Sapphire Black マウンテンパーカー

ARC'TERYX ベータジャケット メンズ 29090 (ブラックサファイア)

ブランド:ARC'TERYX

サイズ L

性別:メンズ

色:ブラック系

平均重量(g):300 g

アウトドアジャケット機能:止水ジッパー 防水 袖口調節

フード有無:あり

中綿有無:なし

2023年モデルです。

アークテリクス直営店にて購入しました。

入荷も少なく、直営店にて確認したところ、次回入荷未定とのことです。現在入手困難となっておりますので、お急ぎください。

新品タグつきです。

傷や汚れはございません。

バードエイド付属します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

