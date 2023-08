✨ 即購入OK ✨ 24時間以内 匿名発送 ✨

❁⃘シルク製でサラリとした着心地が気持ち良いワンピースです

華やかなデザインで普段使いはもちろん、結婚式やパーティーなどの特別なシーンでもお使い頂けるアイテムです

✦ブランド:TORY BURCH トリーバーチ

✦アイテム:長袖 ひざ丈ワンピース シルク

✦色:白×青 ホワイト ブルー

✦柄:総柄 花柄 レース柄 幾何学模様

✦サイズ :XS SS (日本S 相当)

・総丈:94

・肩幅:39

・身幅:41

・袖丈:63

※ 平置き実寸( cm )

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

✦素材( % )

・シルク 100

✦状態

目立つ汚れやダメージ等はなくきれいなお品です。

まだまだ長くご愛用頂けます

現状は写真にて十分にご確認ください

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

