★ブランド★

メタリカ Metallica

肩幅:52cm

身幅:52cm

着丈:72cm

袖丈:18cm

★素材

コットン100%

★カラー

ブラック

黒

★商品説明

くすんだカラーが魅力の古着ブラックtシャツ♫

メタリカのプリントがクールなバンドTです♫

ビッグプリントデザインをオーバーサイズで着こなせば、ゆるっと可愛いシルエットを楽しめます♪

こんなデザインに出会えるのも古着の良さですね!

1点物なので早い者勝ちです♪

★その他★

袖裾ダブルステッチ。

ボディフロント下部穴あき少量あり。

ボトムはワイドシルエットのデニムパンツ、ショートパンツを合わせるとトレンドの古着女子コーデを楽しめます!

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

