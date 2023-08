Guns N’ Roses 1989年のオフィシャルTシャツです。

人気絶頂時のGuns N’ RosesがRolling Stonesの前座公演を行った際の貴重なツアーTシャツで1989年のコピーライト入りです。

キムタクがドラマ「プライド」で着用したことでも話題になりました。

特に目立ったダメージのない状態良好品です。オリジナルでこのコンディションのものを探すのは中々難しいと思われますので、お探しの方はお早めにご購入ください。

サイズ L (Spring Fordタグ)

肩幅:48cm

身幅:50cm

着丈:68cm

袖シングル、裾ダブルステッチです。

値下げ不可です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

