ご覧いただきありがとうございます。

FENDI フェンディ スカート 巻き風スカート 膝丈 シルク100% L

以下 詳細です。

【商品名】美品 大きいサイズ トゥービーシック ゴム バルーンスカート

【ブランド】To Be Chic(トゥービーシック)

【サイズ】46

ウエスト幅:約37

丈:約58

誤差はご了承下さい。

【色】黒

【状態】あまり着用していないので綺麗な状態ですが

自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮ください。

【発送方法】

雨対策の為の透明のビニール袋に入れて

テープ付きの袋に入れて発送いたします。

(袋は全て新しい物を使用しています。)

ウエストがゴムのバルーンスカートです。

ふんわりしたシルエットが可愛いです。

全体的にゆったりめです。

ロングシーズン着用していただけます。

質問等ございましたらお気軽にコメントして下さい(*^^*)

大きなサイズ ラージサイズ tobechic 4 Ⅳ 5 Ⅴ 13号 15号

44 46 3L 4L ローズティアラ 三陽商会 3 Ⅲ L LL 4

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド トゥービーシック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。以下 詳細です。【商品名】美品 大きいサイズ トゥービーシック ゴム バルーンスカート【ブランド】To Be Chic(トゥービーシック)【サイズ】46ウエスト幅:約37丈:約58誤差はご了承下さい。【色】黒【状態】あまり着用していないので綺麗な状態ですが自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮ください。【発送方法】雨対策の為の透明のビニール袋に入れてテープ付きの袋に入れて発送いたします。(袋は全て新しい物を使用しています。)ウエストがゴムのバルーンスカートです。ふんわりしたシルエットが可愛いです。全体的にゆったりめです。ロングシーズン着用していただけます。質問等ございましたらお気軽にコメントして下さい(*^^*)大きなサイズ ラージサイズ tobechic 4 Ⅳ 5 Ⅴ 13号 15号44 46 3L 4L ローズティアラ 三陽商会 3 Ⅲ L LL 4

