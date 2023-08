【ブランド】OLD GAP / オールドギャップ

【アイテム名】 00s Y2K テック ワンショルダー ボディ バッグ

【カラー】black

【素材】nylon

【サイズ】F

実寸 W29.5 H48 D11.5

【製造国】中国製

【状態】中古 スレなど一部あり

【OLD GAP】

オールドギャップの00s Y2K テック ワンショルダー ボディ バッグです。

OLD GAP 00s Y2K テック ワンショルダー ボディ バッグ ギャップ



極太のテープ、バックルデザインやメッシュポケット、ショルダーのタクティカルデザインが特徴的なバッグで、見た目以上の収納力があるので一泊程度の荷物なら収納可能な大きめのワンショルダーバッグです。

メインファスナーには両開きのコンシールファスナーが使用されており、10号程度の特大のサイズなので無骨さがありかっこよく、開け閉めも容易で使いやすいです。

市場で同じ型を見たことがないので希少性も高く、入手困難なアイテムだと思います。

お好きな方に是非。

ビンテージ

アーカイブ

60s 70s 80s 90s 00s

polo

ラルフローレン

old gap

ランズエンド

j.crew

tommy

USA製

アメカジ

イーストパック

east pak

オークリー

OAKLEY

アークテリクス

nike

パタゴニア

ナイキ

ebay

buyee 即購入ok

adidas

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

商品の情報 ブランド ギャップ 商品の状態 やや傷や汚れあり

