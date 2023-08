Ralph Lauren/RRLから”Industrial Banner Scarf”

最高のインディゴ染めで作られたスカーフ?バンダナ?です。

今では難しいとされる本藍染めで見事にVintage調に染めたScarfに、RRL のキャッチであるアメリカブルーカラー労働者を讃えたグラフィックが抜染で大胆に〜!

流石にこのクオリティーはMade in JAPAN〜!

Scarfとしての使用は勿論ですが、この大きさなので額に入れてインテリアとして使いたいアイテムです。

部屋がこれ1枚で変わりますよ…

布1枚ですが、めちゃくちゃカッコイイです〜♬

縦:56cm/横:149cm

商品の情報 ブランド ダブルアールエル 商品の状態 未使用に近い

