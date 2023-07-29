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adidas Campus80s
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キャンパス80sでは稀少なバーガンディという濃いレッドカラーです。
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天然皮革で、サイズ感はジャストフィットです。
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商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

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adidas Campus80s昨年購入した物です。キャンパス80sでは稀少なバーガンディという濃いレッドカラーです。天然皮革で、サイズ感はジャストフィットです。新品未使用ですが、代用箱での発送です。自宅保管に、ご理解ある方でお願いします。他サイトでも出品中ですので、削除される場合があります。ご了承ください。

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商品のサイズ24.5cm
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

登場! スニーカーキャンパス アディダス 80s バーガンディ新品24.5 スニーカー

40分钟前

登場! スニーカーキャンパス アディダス 80s バーガンディ新品24.5 スニーカー

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