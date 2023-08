needles 21awのストレートタイプです。

確実正規品です。

着用回数は数回程度で丁寧に保管しているため美品だと思います。また裾上げは無し、裾の擦れ、汚れなどもありません。

写真追加、質問はお気軽にどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

