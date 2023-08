公式サイト lycee 素直じゃない 朱鷺坂 七緒 サイン SSP リセ その他

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

【商品の説明】

lycee 素直じゃない 朱鷺坂 七緒 SSP

の出品になります。

【商品の状態】

使用状況 :目立つ傷はありませんが、念のためプレイ用でお願いします。

【その他】

不明点はご質問ください。

ゆうゆうメルカリ便

での発送を予定しております。

くすはらゆい

サガプラネッツ

フローラルフローラブ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

