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2022新作モデル エフアールツー　PDRsan Photo T-shirt　白L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

PDRsan collaboration with #FR2 Photo T-shirt
初期　APE BAPE KAWS ファレルカモ　CAMO tシャツ ゲームシャツ

★定価47,300円★MONCLER ワッペン Tシャツ Ｌ　モンクレール
世の中の出来事や事件、他のYouTuberに関する動画等から独自の視点や自身の言葉で鋭く切り込んだり検証等を動画を投稿しているYouTuber「PDRさん」と#FR2のコラボレーションアイテム。 こちらは、#FR2らしいSmoker’sをベースデザインに自身の写真を落とし込み目の部分にBoxロゴを重ねしっかりとした存在感のある仕上がり。

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドエフアールツー
商品の状態新品、未使用

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドエフアールツー
商品の状態新品、未使用

2022新作モデル エフアールツー　PDRsan Photo T-shirt　白L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

53分钟前

2022新作モデル エフアールツー　PDRsan Photo T-shirt　白L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥12,000 ¥10,200

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2022新作モデル エフアールツー　PDRsan Photo T-shirt　白L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 2022新作モデル エフアールツー　PDRsan Photo T-shirt　白L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

エフアールツー PDRsan Photo T-shirt 白XL www.vesnyanka.by

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