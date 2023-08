GUCCI Gucci Off The Gridモデルのサンダルになります。

美品★パラブーツparabootグルカサンダル39ホワイト白

去年の夏、青山店で購入しました。

YEEZY Slide Onyx イージー スライド オニキス 26.5cm

一度、1時間ほど履いただけのとても綺麗な状態です。

即完売 CTLS RUBBER SANDALS ラバーサンダル



ビルケンシュトック❣️サンダル

クッション性もよくこれからの季節にピッタリです。

GUCCI グッチ レザー 編み込み サンダル 27.5



GUCCI Gucci Off The Grid サンダル

定価:73700円

Asics Actibreeze 3D Sandal L アシックス サンダル



jutta neumann フランク

付属品すべてあり。写真6枚目参照

本日まで!ニューバランス トーキョーデザインスタジオ スノーピーク 27.5cm

購入証明書あり。

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン クロスストラップ サンダル $

サイズ7 日本人サイズ26cm

wackomaria LEOPARD SHOWER SANDALS



Prada レザーサンダル

※紙袋は、発送時にシワになるかと思いますのでお付けできません。ご希望の方のみ、折りたたんだ状態でお付けいたします。

キャピタル レザーサンダル

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

GUCCI Gucci Off The Gridモデルのサンダルになります。去年の夏、青山店で購入しました。一度、1時間ほど履いただけのとても綺麗な状態です。クッション性もよくこれからの季節にピッタリです。定価:73700円付属品すべてあり。写真6枚目参照購入証明書あり。サイズ7 日本人サイズ26cm※紙袋は、発送時にシワになるかと思いますのでお付けできません。ご希望の方のみ、折りたたんだ状態でお付けいたします。よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

希少 新品 Crocs x Post Malone Duet Max ClogBIRKENSTOCK ビルケン BOSTON ボストン 41 JY374-41新品未使用 28cm Nike Air Max 1 SlideSUPREME/NORTH FACE 22SS Trekking SandalAdidas YEEZY SLIDE ONYX イージースライド【新品】adidas YEEZY SLIDE FLAX 27.5cm