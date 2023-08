【当店限定販売】 限定生産 ラルフローレン ベア ポロシャツ ラグビー ワールドカップ USA ポロシャツ

【ブランド】

ラルフローレン / Ralph Lauren

チーム

アメリカ USA

【素 材】

綿 100%

【サイズ表記】

サイズ M

【実 寸】

肩幅 43cm

身幅 50cm(脇の下)

着丈 68cm

【状 態】

何度か使用しております。

襟裏がプリントになっているため、襟を直したりすると

縦に亀裂がでてしまうようです。持っている物すべて同様な仕様です。基本的に襟を立てて着る物かと思います。

着用には特に支障はないと思われます。

古着に慣れている方なら

特に問題ないと思います。

【商品説明】

2019年 ラグビー ワールドカップ を記念して登場した、ポロベアがラグビーボールを蹴り上げる キッカーベア がデザインされた ラルフローレン ラグビー ポロシャツ ラガーシャツ です。

※中古品のため、傷等を見落としている場合があることをご理解下さい。

※USED商品となりますので、若干のシミやダメージ、匂いに個人差があることをご了承下さい。また、中古品に理解のある方のみ、ご検討下さい。

※光の関係で、画像と実物が、色が異なる場合があります。

※不明な点あれば、お気軽に質問下さい。

アディダス トミーヒルフィガー ナイキ ステューシー ブルックスブラザーズ チャンピオン カンタベリー バーバリアン カッパ リーボック フレッドペリー ラコステ ポロ ラルフローレン ダブルアールエル ラグビー ラガーシャツ バンズ カーハート ポロベア キッカーベア フランス代表 ノースフェイス パタゴニア コロンビア 刺繍 ワールドカップ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

