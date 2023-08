୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

【一年中、毎日長く愛用いただけるデニム】

【吸い付くような履き心地】

【シンプルなのにこだわりたくさん】

Made in JAPANと日本の女性の体にあわせた穿き心地にこだわったスタンダードなスキニーパンツ。

長く愛用いただけるように美脚効果にも力をいれています。

吸い付くような穿き心地で、お尻が小さく見えます。

✿フォロー割

このアカウントをフォローしたら ⏩100円引 ⏪いたしますよ〜(*´ω`*)

1500円以下の商品はお値引出来かねます。ご了承くださいませ。

⚠️商品購入前にコメント欄に「フォロー割希望」とコメントを下さい ⚠️

※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。

◎お値下げ交渉できる限りいたします!

コメントしていただければ、常識範囲内ではありますが調整します(*´ω`*)

※1500円以下はお値引き出来かねます。

↓欲しいもの、意外とあるかも?

#Ohana(おはな)出品リスト

【ブランド】

BLACK BY MOUSSY ブラックバイマウジー

【カラー】

ブルー

【サイズ】

サイズ︰25インチ(M〜L)

【定価価格】

16,500円

(平置き・㎝)

・ウエスト 64

・股上 29

・股下 78

・もも周り 46

・裾周り24

※ 素人寸法ですのでご理解お願いいたします。

✿状態

やや傷汚れあり。

色褪せ、膝の部分白くなってます。

古着にご理解ある方のみご購入くださいませ。

⚠️古着故の使用感や細かな汚れがあります。古着にご理解のない方のご購入はお控え下さい。又撮影端末によって色味に若干の差がある場合があります。

※掲載画像以外にも古着故の細かな傷汚れあります。

✿配送✈️

コンパクトに折りたたみ、簡易包装にて2〜3日を目処に発送いたします。

◎お安くお譲りするために「圧縮袋」を使用した発送になります。圧縮袋未使用の場合、配送で400円プラスになってしまいます。ご希望の場合はお値段変更いたしますのでコメントにて必ずお知らせください。

⁑⁑お仕事の関係上、配送に関しては、都合により遅れる場合がございますのでご了承下さいませm(_ _)m

No.744

#AJG239

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックバイマウジー 商品の状態 やや傷や汚れあり

