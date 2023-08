※やや色あせあり、ところどころ黒インクの汚れあり

ブルネロクチネリ カーゴパンツ コーデュロイ 46

裾に擦れあり

US ARMY M-65 カーゴパンツ アメリカ軍 70s



当時物 1967年M-65 アルミジップ

※中古ですので、古着に慣れていない方や完璧な状態をお求めの方はご注意下さい

【KU149】 US ARMY M-51 アークティック オーバーパンツ M/L



<N.HOOLYWOOD> MILITARY PANTS/パンツ

ウエスト87cm

JIL SANDER 2010AW parachute cargo pants

股上31

Stussy カーゴパンツ

股下78

アダムエロペ 2タックワイドルーズドカンパンツ

ワタリ35

Carhartt size34,red wing

裾幅24.5

CIOTA シオタ スビンコットンウェザージャングルファティーグパンツ サイズ6



ロイヤルネイビーカーゴパンツミリタリーパンツイギリス海軍2トーン黒紺ブラック古着

カーハートのダックペインターパンツ

WIND AND SEA x F-LAGSTU-F ダメージミルパンツ



CRIMIE TIGER CAMO SWEAT JOGGER PANTS

ワークウェアとして作られており、頑丈なダック生地とトリプルステッチ深く使い易いポケットなど、日常生活でも活躍するデザインが魅力的です

ARC'TERYX アークテリクス アクロープル ジョガー 30



is-ness イズネス WIDE 6PK PANTS size M

シルエットも綺麗なので長く愛用できる一本

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

※やや色あせあり、ところどころ黒インクの汚れあり裾に擦れあり※中古ですので、古着に慣れていない方や完璧な状態をお求めの方はご注意下さいウエスト87cm股上31股下78ワタリ35裾幅24.5カーハートのダックペインターパンツワークウェアとして作られており、頑丈なダック生地とトリプルステッチ深く使い易いポケットなど、日常生活でも活躍するデザインが魅力的ですシルエットも綺麗なので長く愛用できる一本

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

【美品】60s カーゴ ジャングルファティーグ S-R us armyACRONYM P44-DS ブラック SサイズFILSON ALCAN DOUBLE FRONT PANTSTripp NYC pantマシス MASSES カーゴパンツ LMLVINCEデニム90s 極太 ラルフローレン ワイド カーゴ バギーパンツ ショーツ ハーフ