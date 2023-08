メタリカの限定ボックスの貴重な日本盤です。

Tシャツ、パス、パンフ付属品も揃ってます。

CD、ビデオはほぼ未使用の極上コンディションです。

Tシャツは1993年のUSA製で今となってはプレミアム物です。

※Tシャツの背中にダメージあります。

Lサイズ

肩幅47

身幅48

身丈73

ライヴ・シット!~ビンジ&パージ

メタリカ

定価: ¥ 14563

#メタリカ #CD・DVD

カークハメット

ヴィンテージ

METALLICA

メタリカ

パスヘッド

PinkFloyd

ナインインチネイルズ

nine inch nails slayer

Pushead

Iron Maiden

アイアンメイデン

バンドt

cradle of filth

ヴェトモン

Pinkfloyd

Pink Floyd

vetements

birdog

Taka

ワンオク taka

コムドット やまと

ONE OK ROCK

UVERworld

Takuya∞

ヒステリックグラマー

Fear of good

red hot chili peppers

レッドホットチリペッパーズ

offspring

オフスプリング

anarchic adjustment

アナーキックアジャストメント

akila

アキラ

supreme

シュプリーム

Hook ups

フック アップス

Birdhouse

Alien Workshop

santa cruz

サンタクルズ

Powell

パウエル

thrasher

スラッシャー

アニメtシャツ

movie

ムービーt

アートtシャツ

asap rocky

travis scott

kanye west

justin bieber

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

メタリカの限定ボックスの貴重な日本盤です。Tシャツ、パス、パンフ付属品も揃ってます。CD、ビデオはほぼ未使用の極上コンディションです。Tシャツは1993年のUSA製で今となってはプレミアム物です。※Tシャツの背中にダメージあります。Lサイズ肩幅47身幅48身丈73ライヴ・シット!~ビンジ&パージメタリカ定価: ¥ 14563#メタリカ #CD・DVDカークハメットヴィンテージ METALLICA メタリカパスヘッド PinkFloyd ナインインチネイルズnine inch nails slayerPusheadIron Maiden アイアンメイデンバンドtcradle of filth ヴェトモンPinkfloyd Pink Floyd vetementsbirdogTakaワンオク takaコムドット やまとONE OK ROCKUVERworldTakuya∞ヒステリックグラマーFear of goodred hot chili peppersレッドホットチリペッパーズoffspringオフスプリングanarchic adjustmentアナーキックアジャストメントakilaアキラsupremeシュプリームHook upsフック アップスBirdhouseAlien Workshopsanta cruzサンタクルズ Powellパウエルthrasherスラッシャーアニメtシャツmovieムービーtアートtシャツasap rockytravis scottkanye westjustin bieber

