ご覧いただきありがとうございます♪︎

◆他にも沢山掲載しておりますので ↪️ #ちゃめフォーマルサイズ3L ↩️ をご覧ください。

◾ SOIR BENIR ソワール ベニール

<東京ソワール>

数あるフォーマルメーカーの中で唯一、オートクチュールからスタートした会社です、高い技術力と確かな品質で知られる老舗メーカーです。

▪️ワンピース

一体型ワンビース前開きなので着脱が楽ちん!お化粧崩れカバーしてくれます!後ろファスナーが苦手な方にもオススメです。

▪️色 黒 「デザインをお見せする為に、明るく写しています」

▪️サイズ表記 15号

▪️素材

表地

ポリエステル 100%

裏地

ポリエステル 100%

平置き採寸

▪️《ワンピース》

着丈:約 106㎝

肩幅:約 40㎝

身幅:約 54㎝

ウエスト:約 48㎝

袖丈:約 41㎝

ボックススリット:約 9㎝

・不規則な仕事の為、お返事遅くなることもございます、ご了承下さい。

・素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

・特に目立つ難はございませんが素人検品ですので見落としがあるかもしれません。ご理解お願いいたします。

・素人自宅保管の為、神経質な方、完璧を求める方は購入をご遠慮ください。

・スーツ以外の装飾品はつきませんので、ご注意下さい。

・即購入歓迎です。

・[お願い ]業者さんへ、写真文章を引用しないで下さい。

大きいサイズのちゃめ より。

セレモニースーツ

レディースフォーマル

ブラッフォーマル

ブラックフォーマル, スカート

ママフォーマル

喪服レディース

礼服レディース

学校行事

大きいサイズ

喪服15号

00291.30-

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ソワール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

