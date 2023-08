適切な価格 Nike Dunk Low "Gym Red"ナイキ ダンク ロー ジムレッド スニーカー

《商品説明》

《商品説明》・Nike Dunk Low "Gym Red"ナイキ ダンク ロー "ジムレッド"・サイズ27.5cm・SNKRSにて購入、確認のため開封しただけの新品未使用品です。・既に公式では完売しており、どんどん価値が上がっているモデルだと思います。・運良く購入でき、大切に保管しておりましたが、事情により泣く泣く手放すことになりました。お探しの方にお譲りできればと思います。・水濡れ防止をし、簡易包装にて配送致します。・某スニーカーサイトを参考に価格設定をしております。・出品するスニーカーは、商品により個体差があります。スニーカーBOXや製品に製造過程、出荷段階におけるほつれ、キズ、汚れ、塗料のはみ出し等ある場合があります。神経質な方は購入をお控え頂ければ幸いです。・新品未使用品につき、すり替え防止のため、返品はご遠慮ください。・事情によりコレクションを放出しています。他にもNIKEスニーカーを出品しております。ご覧頂ければ幸いです。メインカラー···レッド人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···レザー

