※他所でもお譲りを出しておりますので、突然出品を取り下げることがありますが、ご了承ください。

国内正規店購入 クリスチャン ディオール コットンパンツ サイズ36



◎匿名配送

◎即購入OK

FOUR SIS & CO.

ブライダル用マタニティインナー75

フォーシスアンドカンパニー

ブライダルインナー3点セット

ブラ(ストラップ付き)

ニッパー

ガードル

ひざ下丈ストッキング(おまけ)

メルカリにて2023年3月に購入したため、私がセカンドオーナーになります 。

定価:39,800円

ドレスショップでの小物合わせ、挙式披露宴で使用いたしました。

使用後、ホームクリーニングをし自宅にて保管しておりました。

汚れもなく綺麗な状態です。

お値下げ交渉お受けいたします。

◆商品サイズ(タグ記載)

ブラ「E65」

アンダーバスト:65

バスト:85

ニッパー「58」

ウエスト:55〜61

ヒップ:79〜89

ガードル「70」

ウエスト:67〜73

ヒップ:86〜96

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※他所でもお譲りを出しておりますので、突然出品を取り下げることがありますが、ご了承ください。 ◎匿名配送◎即購入OKFOUR SIS & CO.フォーシスアンドカンパニーブライダルインナー3点セットブラ(ストラップ付き)ニッパーガードルひざ下丈ストッキング(おまけ)メルカリにて2023年3月に購入したため、私がセカンドオーナーになります 。定価:39,800円ドレスショップでの小物合わせ、挙式披露宴で使用いたしました。使用後、ホームクリーニングをし自宅にて保管しておりました。汚れもなく綺麗な状態です。お値下げ交渉お受けいたします。◆商品サイズ(タグ記載)ブラ「E65」アンダーバスト:65バスト:85ニッパー「58」ウエスト:55〜61ヒップ:79〜89ガードル「70」ウエスト:67〜73ヒップ:86〜96

