超美品の 貴重！特大　真弓明信　パネル写真　阪神タイガース スポーツ選手

阪神タイガースの真弓明信選手時代の

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

阪神タイガースの真弓明信選手時代のパネル写真です。かなり大きなパネル写真でセロファンでコーティングされています。縦51.5cm 横73cm 厚み2.５cm長期自宅保管していました。とても貴重なお品です。#昭和レトロ#監督#背番号7#真弓明信#当時物#昭和#阪神タイガース#タイガース

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