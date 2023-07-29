超美品の 貴重！特大　真弓明信　パネル写真　阪神タイガース スポーツ選手

阪神タイガースの真弓明信選手時代の
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パネル写真です。
M・シューマッハ 2001年 monzaキャップ 直筆サイン入り
2020東京オリンピック 卓球競技女子団体 銀メダルサイン！
かなり大きなパネル写真でセロファンでコーティングされています。
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長期自宅保管していました。
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とても貴重なお品です。
羽生結弦 新聞 2019年GPF
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阪神タイガースの真弓明信選手時代のパネル写真です。かなり大きなパネル写真でセロファンでコーティングされています。縦51.5cm 横73cm 厚み2.５cm長期自宅保管していました。とても貴重なお品です。#昭和レトロ#監督#背番号7#真弓明信#当時物#昭和#阪神タイガース#タイガース