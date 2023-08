購入後、数回着用しました。

island brothersの店員さんによると、

現在デッドストックの商品だそうです。

カラー···ブラック

形···ベースボール

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

