最高品質の BTS アミペディア ARMYPEDIA パズル トレカ グク ジョングク K-POP/アジア

BTS アミペディア ARMYPEDIA パズル

付属のトレカ

グク

大切に自宅保管してました。裏面に初期からの汚れがありましたので、写真にてご確認ください。その他は綺麗だと思いますが完璧を求める方や神経質な方は御遠慮ください。

非公式が出回っていますが、こちらは公式です。

JUNGKOOKの名前が無いものや名前の間にスペースがあるものは非公式ですので、ご注意ください

スリーブ+硬化ケース+防水対策をして発送致しますᵕ̈*

即購入⭕️ プロフは必ず読んで下さい!!

海外製品のため初期からのキズ等ある場合がございます

ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致します

ナムジュン RM ジン jin ユンギ シュガ SUGA

ホソク ホビ j-hope ジミン jimin テヒョン テテ taehyung グク ジョングク jungkook bts

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

