フランス軍に52年に採用されたM52チノの後期型です。

販売されているものはウエストが5のものが多い中、貴重な4ウエストとなります。

レングスもそれほど長くない個体です。

サイズ:34

実寸(平置き):

ウエスト: 約43cm

股上: 約32cm

股下: 約72cm

裾幅: 約23.5cm

状態:

汚れ、傷などは見当たりません。

(以下検索用)

チノ チノパン

VINTAGE ビンテージ

military ミリタリー

カーゴパンツ ミリタリーパンツ

ワークパンツ ワークウェア

French ARMY フレンチ アーミー フランス軍

U.S.ARMY USAアメリカ陸軍

U.S.NAVY USN アメリカ海軍

U.S.AIR FORCE USAF アメリカ空軍

USMC アメリカ海兵隊

ANATOMICA アナトミカ

tangent タンジェント

M52 M-52

M65 M-65

M47 M-47

フランス軍に52年に採用されたM52チノの後期型です。販売されているものはウエストが5のものが多い中、貴重な4ウエストとなります。レングスもそれほど長くない個体です。サイズ:34実寸(平置き):ウエスト: 約43cm股上: 約32cm股下: 約72cm裾幅: 約23.5cm状態:汚れ、傷などは見当たりません。(以下検索用)チノ チノパンVINTAGE ビンテージmilitary ミリタリーカーゴパンツ ミリタリーパンツワークパンツ ワークウェアFrench ARMY フレンチ アーミー フランス軍U.S.ARMY USAアメリカ陸軍U.S.NAVY USN アメリカ海軍U.S.AIR FORCE USAF アメリカ空軍USMC アメリカ海兵隊ANATOMICA アナトミカtangent タンジェントM52 M-52M65 M-65M47 M-47

