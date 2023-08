I-79 ニューエラ エクスポズ 80's〜90's アメリカ製 ヴィンテージ

★レアなニューエラも大量に出品中‼︎★

#ref2020vintage

【重要事項】

出品物は国内外から仕入れたUsed品やVintage品になり、仕入れ時から折りジワ・シワ感がある物も多数ある為、出品前に自宅クリーニング等の手入れをしておりますが、中古品につき汚れや傷がある場合が御座います。

目立つモノにつきましては画像や説明文に記載しますが画像の光加減によっては感じ方が違うと思いますので、気になる点があられる場合は、御購入前に必ずご質問を頂きますようお願い致します。

専門店での新品購入と同じクオリティーを求められる場合は、御希望にはお応え出来ないと思います‼︎

【目立つ汚れや傷は記載しますが写真からも判断出来ないような微々たるシミや色褪せ等が稀にある場合が御座います】

配送方法につきましては、双方の安心かつ安全なお取引を確保する為、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の匿名での配送方法で、発送させて頂きたいと思います。

梱包状態に関しましても画像を載せておりますので、必ずご確認下さいませ。

また、曲げずにそのままの形で配送を希望する方は、+300円で大きめのパッキンで発送しますので、購入前にメッセージお願い致します。

「モントリオール・エクスポズ」の名で、カナダケベック州モントリオールを本拠地としていた。由来は、1967年モントリオールで開催された万国博覧会「Expo '67」。2005年にワシントンD.C.に移転したことで、ワシントン・ナショナルズになる。

今は無き、モントリオール・エクスポズ の80's〜90's初期の30年は前のVintageCap。

筆記体のタグや一目でVintageとわかる上、ここまで古いモノは激レア‼︎

状態は、ロゴに黄ばみ、トップのステッチがとんでる部分があり、左サイドに小さな傷がありますが、被る分には遜色無く、使用感もあり内側の縁にやや黄ばみがあります。

サイズは7 1/4=57.7cm。

#ニューエラ #newera #la #エクスポズ #80年代 #90年代 #cap #vintage #madeinusa #キャップ #アメリカ製 #ヴィンテージ

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

