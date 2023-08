BIRKENSTOCK BOSTON

【定価】20900

【サイズ】37(23.5〜24cm)

ナロー幅

【メインカラー】ブラック

【素材・生地】スエードレザー

ビルケンシュトック定番人気のボストンになります。

春夏はもちろん厚手のソックスと合わせればオールシーズン使える万能アイテムでカジュアルはもちろんフォークロアスタイルなどとも相性抜群です。

ロールアップしたワイドパンツや今年トレンドのブルーデニム、もちろんハーフパンツなど何にでも合う万能アイテムで特にこれからの春夏に大活躍してくれるアイテムです。

レザーの履き心地が柔らかく歩きやすいサンダルをお探しの方におすすめです。

レザーの履き心地が柔らかく歩きやすいサンダルをお探しの方におすすめです。

若干の使用感はありますが目立つ傷汚れはなくソールの減りも少ない良品です。

出品にあたりクリーニングしましたので気持ちよく使用していただけると思います。

出品にあたりクリーニング済です。

クリーニング内容

●アッパーの洗浄

●中敷きの洗浄

洗剤の香りがしますが時間とともに消えていきます。

中古靴に抵抗のある方にも安心して履いていただけるかと思います。

#ビルケンシュトック#ロンドン#ボストン#モンタナ#パサデナ#ビームス#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダード

BIRKENSTOCK BOSTONビルケンシュトック ボストン【定価】20900【サイズ】37(23.5〜24cm)ナロー幅【メインカラー】ブラック【素材・生地】スエードレザービルケンシュトック定番人気のボストンになります。春夏はもちろん厚手のソックスと合わせればオールシーズン使える万能アイテムでカジュアルはもちろんフォークロアスタイルなどとも相性抜群です。ロールアップしたワイドパンツや今年トレンドのブルーデニム、もちろんハーフパンツなど何にでも合う万能アイテムで特にこれからの春夏に大活躍してくれるアイテムです。レザーの履き心地が柔らかく歩きやすいサンダルをお探しの方におすすめです。レザーの履き心地が柔らかく歩きやすいサンダルをお探しの方におすすめです。若干の使用感はありますが目立つ傷汚れはなくソールの減りも少ない良品です。出品にあたりクリーニングしましたので気持ちよく使用していただけると思います。出品にあたりクリーニング済です。クリーニング内容●アッパーの洗浄●中敷きの洗浄洗剤の香りがしますが時間とともに消えていきます。中古靴に抵抗のある方にも安心して履いていただけるかと思います。#ビルケンシュトック#ロンドン#ボストン#モンタナ#パサデナ#ビームス#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダードa.p.cダックフィートアトリエナルセ北欧暮らしの道具店リンネルクラスカfogichiサニークラウズkazumipotandteablanketネストローヴクラスカ claska無印良品 mujilaboIDEEPOOL いろいろの服ヂェン先生の日常着マーガレットハウエルMHLsironehibinomhlネストローブヴェリテクールロニースコッツtantanbshoproku 6 45rpmkurumidrawerトゥモローランドtoujoursキナリノ

