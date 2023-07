スペシャルオファ 《メキシコ製》ハーレーダビッドソン☆ジップパーカー 4XL デカロゴ 濃灰色 パーカー

数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

a-cold wall foodie コールドウォール フーディー パーカー

⚫商品名

ハーレーダビッドソンのジップパーカーです☺︎

⚫ポイント

・両面プリントデザイン

・ビックシルエット

・メキシコ製

⚫状態 中古

使用感、全体的に毛玉感、フード紐なし、前身頃にシミ汚れはございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)

⚫カラー

ダークグレー 濃灰色

⚫サイズ 4XL

(着丈79cm、身幅80cm、肩幅82cm、袖丈62cm)

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

