出産祝い ❤状態◉♪翌朝発送❤️ オリンパス フォーサーズアダプター❤️ レンズ(単焦点)

✨オリンパス フォーサーズアダプター✨

❤️ご覧いただきありがとうございます ❤️359-100-0520

①sakura❤️Camera-Shopおすすめポイント-----

◉受け取り評価前、安心100%初期不良保証♪

◉全国送料無料♪

②商品説明❤️-----

◉フォーサーズレンズを「マイクロフォーサーズシステム」マウントに装着するためのマウントアダプター♪

◉これがあれば、全ての「ZUIKO DIGITAL」レンズがAF(オートフォーカス)でご使用できます♪

③コンディション❤️-----

◉目立って汚れ、キズはなく美品です♪

◉機能系も問題なきこと確認済みですので、安心してご利用いただけます♪

④付属品❤️-----

・MMF-2

*画像に載っているものが全てです♪

◽対応機種◽

E-M1

E-M5 Mark II

E-M10 Mark II

E-M10

PEN-F

E-PL7

E-M5

E-P5

E-P3

E-P2

E-P1

E-PL9

E-PL8

E-PL7

E-PL6

E-PL5

E-PL3

E-PL2

E-PL1s

E-PL1

E-PM2

E-PM1

※他にも様々カメラを出品していますので、良かったらご覧になってくださいね♪

#初心者オススメカメラsakuraselect

↑こちらをクリック‼️

商品の情報 商品のサイズ フォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

