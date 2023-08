ご覧いただきましてありがとうございます(*^∇^*)

[商品のランク・早見表]

N:新品

S:新品同様

SA:極美品

A~AB:全体的には綺麗

B:良品

BC:一般的な中古品

C~D:ダメージが多い中古品

J:ジャンク品

ダメージ:極小・小・中・大

[商品の状態]

"ランク(A) かなりの美品

型崩れ (小) 薄汚れ (小) 擦れ (小) 使用感 (小)"

[商品の詳細]

管理番号:A-5480

素材:レザー

カラー:エピセア モスグリーン

サイズ:縦:16 横:24 マチ:5

製造国:フランス

シリアルナンバー:写真参照

付属品:写真の箱や保管袋等はお付けしておりません。

[商品説明]

"ブランド:ルイヴィトン

商品名:バイカル

ライン:タイガ

色:エピセア

型番:M30184

数年前に大阪の大型質屋にてSランク新品状態で購入したヴィトン バイカル セカンドバッグです^^

写真の通り角スレはもちろん、

ゴールドの金具なども比較的綺麗な状態です^^

メインポケットもかなり綺麗です。

しかし、保管状態なのか、

普段使わないサブポケットが

粉っぽいので、大きなメインポケットのみの着用をおすすめします。

いずれにしましても、ここまでの状態のものはなかなかないと思います。"

どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪

なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

