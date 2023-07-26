最新人気 新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス ピアス(両耳用)

《K18天然ダイア付きクロスデザインピアス 》

セリーヌ フープノットピアス celine 値下げ済み 値下げ不可



CAREERING CP101B PLACEBO 101(BK)

縦 9.8㎜

新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス

横 6.5㎜

ルイヴィトン ピアス ブックルドレイユ・クルー スタッディー aq8008

全て18金

rin クラッシュ フープピアス2点セット出品

ダイア 0.02カラット(0.02×2)

【天然】タイチンクオーツ ピアス k18



セリーヌ フープノットピアス celine 値下げ済み 値下げ不可

天然ダイヤ付きの素敵なクロスデザインのピアスです。

CAREERING CP101B PLACEBO 101(BK)

キャッチはK18キャッチにシリコンをかぶせたWキャッチです。

新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス

裏側は凹状態です。

ルイヴィトン ピアス ブックルドレイユ・クルー スタッディー aq8008

K18刻印とダイヤカラット数の刻印付きです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

《K18天然ダイア付きクロスデザインピアス 》縦 9.8㎜横 6.5㎜全て18金ダイア 0.02カラット(0.02×2)天然ダイヤ付きの素敵なクロスデザインのピアスです。キャッチはK18キャッチにシリコンをかぶせたWキャッチです。裏側は凹状態です。K18刻印とダイヤカラット数の刻印付きです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

rin クラッシュ フープピアス2点セット出品【天然】タイチンクオーツ ピアス k18セリーヌ フープノットピアス celine 値下げ済み 値下げ不可CAREERING CP101B PLACEBO 101(BK)新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス