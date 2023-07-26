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最新人気 新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

《K18天然ダイア付きクロスデザインピアス 》
セリーヌ　フープノットピアス　celine 値下げ済み　値下げ不可

CAREERING CP101B PLACEBO 101(BK)
縦　9.8㎜
新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス
横　6.5㎜
ルイヴィトン　ピアス　ブックルドレイユ・クルー スタッディー　aq8008
全て18金
rin 　クラッシュ　フープピアス2点セット出品
ダイア 0.02カラット(0.02×2)
【天然】タイチンクオーツ ピアス k18

セリーヌ　フープノットピアス　celine 値下げ済み　値下げ不可
天然ダイヤ付きの素敵なクロスデザインのピアスです。
CAREERING CP101B PLACEBO 101(BK)
キャッチはK18キャッチにシリコンをかぶせたWキャッチです。
新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス
裏側は凹状態です。
ルイヴィトン　ピアス　ブックルドレイユ・クルー スタッディー　aq8008
K18刻印とダイヤカラット数の刻印付きです。

rin 　クラッシュ　フープピアス2点セット出品

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【天然】タイチンクオーツ ピアス k18

セリーヌ　フープノットピアス　celine 値下げ済み　値下げ不可

CAREERING CP101B PLACEBO 101(BK)

新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス
《K18天然ダイア付きクロスデザインピアス 》縦　9.8㎜横　6.5㎜全て18金ダイア 0.02カラット(0.02×2)天然ダイヤ付きの素敵なクロスデザインのピアスです。キャッチはK18キャッチにシリコンをかぶせたWキャッチです。裏側は凹状態です。K18刻印とダイヤカラット数の刻印付きです。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

最新人気 新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス ピアス(両耳用)

23分钟前

最新人気 新品☆K18(18金)天然ダイア付きクロスデザインピアス ピアス(両耳用)

¥14,500 ¥12,325

(税込) 送料込み
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