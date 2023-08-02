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華麗 SurfaceGo 2+SurfaceGo カバー+Surface ペン＋おまけ ノートPC

商品の説明

ほとんど使用していないため、未使用に近いです。
with様専用　極美品Apple MacBook Pro 14 スペースグレイ
画面フィルム、タッチパネル保護フィルム、キーボードカバー、本革手帳型ケース付き
Core i7 新品SSDメモリ16GB 筆まめCloneDVD DVDFab

富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F126
ブランド マイクロソフト
Surface Laptop Go corei5 8GB SSD256GB
シリーズ Surface Go
レッツノートPanasonic CF-NX4
画面サイズ 10.5 インチ
surface Go 3 ＋カバー付き
色 Core m3/8GB/128GB
MacBook Air 新品バッテリー SSD512GB Mac/Win11
ハードディスク容量 128 GB
NEC 高性能Core i7QM メモリ8GB SSD256GB ノートパソコン
CPUモデル core_m
dynabook office pro plus2019 i5 軽量ノートPC
インストール済みのRAMメモリサイズ 8 GB
最新Windows11/新品SSD256G/Core-i5搭載/NECLAVIE
OS Windows 10
美品 DELL Latitude7300 SSD256 Mem16 Corei7
特徴 ペン
OneMix 3 PRO Koi Limited Edition 錦鯉限定版
ハードディスクの説明 SSD

surface Pro8 本体/純正キーボード　ペン　3点セット

商品の情報

商品の状態未使用に近い

Microsoft Surface Book Core i7/8GB/256GB

SSD搭載　Mac Book Pro 13inch Mid2012

ノートPC HUAWEI MATEBOOK M5 8GB 256GB GOLD

DynaBook T55/VW i3 8G 1TB ノートパソコン　PC D1
ほとんど使用していないため、未使用に近いです。画面フィルム、タッチパネル保護フィルム、キーボードカバー、本革手帳型ケース付きブランド マイクロソフトシリーズ Surface Go画面サイズ 10.5 インチ色 Core m3/8GB/128GBハードディスク容量 128 GBCPUモデル core_mインストール済みのRAMメモリサイズ 8 GBOS Windows 10特徴 ペンハードディスクの説明 SSD

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商品の状態未使用に近い

華麗 SurfaceGo 2+SurfaceGo カバー+Surface ペン＋おまけ ノートPC

28分钟前

華麗 SurfaceGo 2+SurfaceGo カバー+Surface ペン＋おまけ ノートPC

¥90,000 ¥47,700

(税込) 送料込み
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72058b53d0788

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72058b53d0788
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