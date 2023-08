フレームの説明

入荷しました クラシック オーバル 復刻版 レンズ無料 近視 乱視 老眼 伊達

フレームシェイプ

ジャンポールゴルチェJeanPaulGAULTIER ギミックサングラス

パントス

Chanel シャネルメガネ 伊達メガネ メガネフレーム 鼈甲 CH5392

フレームカラー

タレックス モアイグレー 度なし

マット ハバナ

クロニック ウッドテンプル ガリレオモデル

FRAME MATERIAL

値下げ 泰八郎謹製 Premier Ⅲプレミア3 純正ケース付き

ナイロン

Eyevan 768

テンプルカラー

Dapper's × GROOVER Type CRATER LOT1390

ガンメタル

jacques durand ジャックデュラン plus is + 339

sunglasses-lens-color

OLIVER PEOPLES SHELDRAKE オリバーピープルズ

レンズ情報

★SALE★サムライ翔【サングラス】★2023年新型!(SS―Y321#1)

レンズカラー

BVLGARI ブルガリ サングラス 美品

ブラウン

haya tin様専用ページ ★美品★ レイバン サングラス 度なし

レンズタイプ

オークリー OAKLEY デッドボルト サングラス

グラディエント

TOM FORD [Snowdon TF237 52N] サングラス

sunglasses-lens-height

40年代 frame France☆クラウンパント 40□24-130

商品サイズ

OLD STUSSY eyegear RICHTER-71N サングラス

ヒンジからヒンジの幅

◆7万!偏光 オークリー OAKLEY カーボンブレード サングラス

132mm

Y42-5 美品オリバーピープルズ眼鏡 度入り 日本製 メガネ 鼈甲柄 ゴールド

レンズ高さ

ヴィンテージRay-Ban FORDING WAYFARERⅡ B&L

46mm

OAKLEY USA製 PENNY TITANIUM Ice サングラス テック

レンズ ブリッジ幅

限定 大正ロマン レスザンヒューマン セルロイド 1グ41ヨU メガネ

54 18mm

Timeworn Clothing×白山眼鏡 Defender

テンプル長さ

JEAN PAUL GAULTIER / サングラス ミラーレンズ

145mm

mrgentleman eyewear “JULIA”

face-shape-fit

Dior homme サングラス

フィッティング

CLUBROUND CLASSIC RB4248

フィッティング

キムタク 新品正規 レイバン RB2140F 901/64 RayBan

レギュラー

TOM FORD 正規品 トム フォード TF5348 鼈甲柄 眼鏡フレーム

GEOFIT

VERSACEヴィンテージ サングラスMade in ITALY

ローブリッジフィット

999.9 フォーナインズ NP-16



【新品◆鯖江製◆オプテックジャパン期◆定価52800円】オリバーピープルズ 51



偏光 ブルー様専用オークリー EVゼロパス サングラス

中古ですがあまり使っていないので綺麗な状態だと思います。

アランミクリ 2678 0303

ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フレームの説明フレームシェイプパントスフレームカラーマット ハバナFRAME MATERIALナイロンテンプルカラーガンメタルsunglasses-lens-colorレンズ情報レンズカラーブラウンレンズタイプグラディエントsunglasses-lens-height商品サイズヒンジからヒンジの幅132mmレンズ高さ46mmレンズ ブリッジ幅54 18mmテンプル長さ145mmface-shape-fitフィッティングフィッティングレギュラーGEOFITローブリッジフィット中古ですがあまり使っていないので綺麗な状態だと思います。ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MOSCOT LEMTOSH 46◻︎24-14590s OAKLEY EYE JACET FULLMETAL JACKET381超美品 レイバン サングラス ウェイファーラー 2140 ヴィンテージfew. サングラス8S超美品 レイバン サングラス 2187 ヴィンテージ ボシュロムRICK OWENS リックオウエンス Perform サングラス ブラックオークリーサングラス 美品Berluti ベルルッティ サングラス メンズ登坂広臣 Gentle Monster ジェントルモンスターLilit 01 K