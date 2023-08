お手軽価格で贈りやすい 【希少Mono 非売品/US原盤45】イエロー・マジック・オーケストラ/YMO 邦楽

YELLOW MAGIC ORCHESTRA-『BEHIND THE MASK(STEREO)/BEHIND THE MASK(MONO)』 1979年

坂本龍一 作曲、クリス・モズデル作詞の「ビハインド・ザ・マスク」(BEHIND THE MASK)1979年作品で、アルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー(SOLID STATE SURVIVOR) 』からのシングルカット。 「テクノポリス」(1979年)、「ライディーン」(1980年)よりも前のシングル作品で、アルバムでは聴けないレアなMONO音源がカップリングされた、貴重な非売品PROMO・U.S.原盤シングルです。

なかなか出てこない良好コンディションです

細野晴臣

高橋幸宏

坂本龍一

エレクトロニカ

アヴァンギャルド

アート・ロック

ニュー・ウェイヴ

シンセポップ

テクノ

トリオ・ザ・テクノ2241

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

