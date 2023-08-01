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お手軽価格で贈りやすい 【希少Mono 非売品/US原盤45】イエロー・マジック・オーケストラ/YMO 邦楽

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YELLOW MAGIC ORCHESTRA-『BEHIND THE MASK(STEREO)/BEHIND THE MASK(MONO)』　1979年
5枚セット【USED・美品】大貫妙子LP 5作品

あぶらだこ
坂本龍一 作曲、クリス・モズデル作詞の「ビハインド・ザ・マスク」（BEHIND THE MASK）1979年作品で、アルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー(SOLID STATE SURVIVOR) 』からのシングルカット。　「テクノポリス」（1979年）、「ライディーン」（1980年）よりも前のシングル作品で、アルバムでは聴けないレアなMONO音源がカップリングされた、貴重な非売品PROMO・U.S.原盤シングルです。
【レコード】KANDYTOWN Gottz AQUA

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なかなか出てこない良好コンディションです
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テクノ
少年ナイフ super mix-LP

屋良ファミリーズ / 海やからー
トリオ・ザ・テクノ2241

SONGS ソングス SUGAR BABE シュガーベイブ 山下達郎 大貫妙子

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kid fresino salve レコード
YELLOW MAGIC ORCHESTRA-『BEHIND THE MASK(STEREO)/BEHIND THE MASK(MONO)』　1979年坂本龍一 作曲、クリス・モズデル作詞の「ビハインド・ザ・マスク」（BEHIND THE MASK）1979年作品で、アルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー(SOLID STATE SURVIVOR) 』からのシングルカット。　「テクノポリス」（1979年）、「ライディーン」（1980年）よりも前のシングル作品で、アルバムでは聴けないレアなMONO音源がカップリングされた、貴重な非売品PROMO・U.S.原盤シングルです。なかなか出てこない良好コンディションです細野晴臣高橋幸宏坂本龍一エレクトロニカアヴァンギャルドアート・ロックニュー・ウェイヴシンセポップテクノトリオ・ザ・テクノ2241

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お手軽価格で贈りやすい 【希少Mono 非売品/US原盤45】イエロー・マジック・オーケストラ/YMO 邦楽

21分钟前

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